Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

Brent petrolde yanan fiyat değişimleri nedeniyle benzin fiyatlarına 1,07 TL oranında zam gelmesi bekleniyor.

Benzin fiyatlarına bu gece itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 17,42 liradan satılıyor.