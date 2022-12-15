Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor
benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 1,07 TL oranında zam gelmesi öngörülüyor.
Ekonomi 15.12.2022, 09:39
Brent petrolde yanan fiyat değişimleri nedeniyle benzin fiyatlarına 1,07 TL oranında zam gelmesi bekleniyor.
Benzin fiyatlarına bu gece itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 17,42 liradan satılıyor.
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|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
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|35
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