Araç sahipleri dikkat: Benzin ve motorine indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme gelirken araç sahiplerini sevindirecek haber geldi.

27 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarında çifte indirim geldi.

Motorinin litre fiyatı 26 Ocak Perşembe günü itibarıyla ortalama 87 kuruş zam gelmişti.

Benzine ise 25 Ocak Çarşamba günü 1 lira 25 kuruş zam gelmişti.

İndirim sonrası fiyat değişikliği, gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,06 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,14 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,56 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,09 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,14 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.92 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,31 TL

Motorin fiyatı: 23,42 TL

LPG fiyatı: 10,88 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,25 TL

Motorin fiyatı: 23,49 TL

LPG fiyatı: 10,59 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.