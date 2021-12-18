Apple ürünlerine zam!

Geçtiğimiz ay yükselen kur nedeniyle Apple ülkemizdeki Apple Store'u kısa bir süre için kapatmış ve ardından güncellenen fiyatlarla ürünlerini satmaya başlamıştı. iPhone 13 Mini'nin fiyatı 19.999'a çıkarken, iPhone 13 Pro'nun başlangıç fiyatı 28.999 TL'ye yükseldi.

En Ucuz iPhone 10.499 TL

Eğer 1TB depolama alanına sahip iPhone 13 Pro Max satın almak isterseniz de 42.999 TL ödemeniz gerekiyor. Apple Store'da satılan en ucuz iPhone olan iPhone SE ise artık 10.499 TL'den satılıyor.

Yeni çıkan M1 Pro ve M1 Max işlemcili Macbook Pro modelleri ise kur güncellemelerinden önce 23 Bin TL'lik başlangıç fiyatlarına sahipti. Şu an MacBook Pro M1 Pro işlemcili başlangıç modeli 39.999 TL'lik fiyatla satılıyor.

16 inçlik MacBook Pro M1 Max'in en dolu modeli ise artık 121.999 TL'den satılıyor.

Apple Watch modellerinden AirPods'lara ve iPad'lere kadar her üründe zamlar göze çarpıyor.

Kaynak : Türkiye