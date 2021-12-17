banner38

Ankara Üniversitesi personel alacak

Ankara Üniversitesi, KPSS puanına göre çeşitli unvanlarda 335 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Ekonomi 17.12.2021, 08:42 17.12.2021, 05:44
Ankara Üniversitesi personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 70 koruma ve güvenlik görevlisi, 17 büro personeli, 59 temizlik, 70 hasta bakımı, 4 diyetisyen, 2 psikolog, 25 hemşire, 6 röntgen teknisyeni, 30 sağlık teknikeri, 7 tekniker ve 45 teknisyen olmak üzere toplam 335 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Adayların, 1 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olması, ilanda belirtilen nitelikleri taşıması, üniversiteye ait kampüsler ve bağlı tüm birimlerinde 24 saat nöbet/vardiya esasına dayalı çalışmaya engel durumlarının bulunmaması gerekiyor.

Başvuruda bulunacakların 2020 KPSS (B) grubu sınavlarından ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacak.

Başvurular, 17-31 Aralık tarihlerinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının "https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru" internet adresi üzerinden çevrim içi yapılacak. Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecek.

Ortaöğretim kurumundan mezun adaylar, çevrim içi olarak mezuniyet belgesini ekleyecek. Başvuru belgeleri eksik adayların müracaatlarına ilişkin işlem yapılmayacak. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek.

Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi "http://personeldb.ankara.edu.tr" adresinden ilan edilecek.

#ankara üniversitesi
Yorumlar (0)
banner35
5
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Erzurumspor 15 31
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 16 21
13. Menemenspor 16 20
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Denizlispor 16 16
18. Altınordu 16 16
19. Balıkesirspor 16 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 17 29
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8