Ankara'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 48 gözaltı
Terör örgütü PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirildi.
Ekonomi 23.04.2022, 13:33
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirildi.
Terör örgütü PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekillerinin de bulunduğu 48 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekillerinin de bulunduğu 91 şüpheli hakkında 12 Nisan'da gözaltı kararı vermiş, şüphelilerden 48'i Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.
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