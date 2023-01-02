AnadoluJet, Sabiha Gökçen'den yapılacak bazı seferleri iptal etti
AnadoluJet, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı 48 seferini düşük görüşten dolayı iptal etti.
Ekonomi 02.01.2023, 22:29
Tük Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet, yarın Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan 48 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Düşük görüş Sabiha Gökçen Havalimanı'nda operasyonu olumsuz etkilemektedir. Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin toplantısı sonrası alınan kararla yarın AnadoluJet tarafından icrası planlanan, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 48 uçuşumuz iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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