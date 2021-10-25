Anadolu Isuzu, İsviçre'ye midibüs ihraç etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, global pazarlardaki satışlarını artırmaya ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, rekabetçi pazarlardaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

Anadolu Isuzu'nun yurt dışında en fazla tercih edilen modellerinden biri olan Turkuaz, İsviçre’li Eurobus AG’nin de tercihi oldu.

İsviçre yollarında okul servisi hizmetinde kullanılacak olan Turkuaz midibüs, hem sürücüsüne, hem de yolcularına en yüksek konforlu ve güvenli yolculuk olanağı sunuyor.

Anadolu Isuzu'nun Gebze’deki fabrikasında üretilen Isuzu Turkuaz'ın İsviçre'de turizm, ulaşım servisleri alanında faaliyet gösteren Eurobus AG şirketine teslimatı ekim ayı içerisinde gerçekleştirildi.

Isuzu Turkuaz, midibüs segmentindeki başarısını sürdürüyor

Verilen bilgiye göre, 25 yılı aşkın ihracat tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşan Anadolu Isuzu, yeni pazarlara açılırken mevcut pazarlardaki varlığını da güçlendirmeye devam ediyor.

Dünyada 44'ü aşkın ülkeye ihracat yapan Anadolu Isuzu, yaygın distribütör ve servis yapılanmasının yanı sıra satış sonrası destek alanındaki başarılarıyla yurt dışı pazarlarda daha fazla tercih ediliyor.

Anadolu Isuzu'nun turizm, halk ulaşımı ve servis taşımacılığı konusunda Türkiye'de olduğu kadar yurt dışı pazarlarda da en çok tercih edilen modellerinden olan Isuzu Turkuaz, midibüs segmentindeki başarısını sürdürüyor.

Turkuaz, Anadolu Isuzu'ya 16 yıldır bu midibüs kategorisinde ihracat şampiyonluğunu getiren araçlar arasında ilk sıralarda geliyor.