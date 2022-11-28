Altınlar ekonomiye kazandırılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Mart 2022'den bu yana yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 23 Kasım itibariyle 13 ton 513 kilogram altın ekonomiye kazandırıldı.

Bakanlık, vatandaşların sisteme ilgisinin arttığına dikkati çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Darphane Çeyrek Altın Hesabı kapsamında yaklaşık 267 kilo, banka altın değerlendirme sistemi kapsamında da yaklaşık 6 ton 586 kilo ve rafineriler aracılığıyla 6 ton 660 kilo altın toplandığı belirtildi.

Toplanan altın miktarı 23 Kasım itibariyle toplam 13 ton 513 kilo oldu.