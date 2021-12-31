Altından TL'ye dönüşte stopaj sıfırlandı
Altın cinsinden Türk lirasına dönüştürülen mevduat hesaplarında stopaj yüzde sıfır olarak uygulanacak.
Ekonomi 31.12.2021, 10:27 31.12.2021, 10:31
Altın cinsinden mevduat hesaplarından veya katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında tevkifat (kesinti) yüzde sıfır olacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 28 Aralık 2021 itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.
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