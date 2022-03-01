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Altında Tasarruf Sistemi bugün uygulamaya giriyor

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Altın Tasarruf Sistemi bugün başladı.

Ekonomi 01.03.2022, 10:13 01.03.2022, 10:25
Altında Tasarruf Sistemi bugün uygulamaya giriyor

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Altın Tasarruf Sistemi bugün uygulamaya giriyor. Yeni sistemle beraber vatandaşın doğrudan çeyrek hesabı açmalarına da yarından itibaren başlanacak.

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Altın Tasarruf Sistemi bugün uygulamaya giriyor.

Altın Tasarruf Sistemi ile vatandaşlar "Altın Depo Hesapları, Altın Katılım Hesapları, Çeyrek Hesap, Çeyrek Katılım Hesabı, Altın Dönüşümlü TL Mevduat, Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı" tercih edebilecek. Kısa bir süre içerisinde 1500 kuyumcu sayısına ulaşılacak.

Sabah'ın haberine göre, rafinerilerin oluşturduğu kuyumcu ağları üzerinden özel yazılımlar aracılığı ile fiziki altınlar banka hesaplarına aktarılabilecek. Vatandaşlar banka şubeleri aracılığıyla da fiziki altınlarını teslim edebilecek.

Hurda altında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenen "Hurda Altın Değerlemesinde Kullanılacak Asgari Milyem Değerleri" esas alınacak. Geri alınacak fiziki altın 24 ayar gram, külçe veya çeyrek ya da Darphane altını olacak.

ÜÇLÜ MUTABAKAT

Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat, teyit sistemi oluşturuldu. Vatandaşın fiziki altın teslim ve çekim sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamamasını sağlayacak teknolojik altyapı rafineriler tarafından oluşturulacak, bankalar tarafından da doğrulama altyapıları ile desteklenecek.

Vatandaş fiziki altınını teslim ettiğinde isterse bankadaki altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının TL karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarımı talep edebilecek. Aktarım, anlaşmaya göre kuyumcu veya rafineri tarafından anlık yapılacak. Vatandaş hesabına aktarım yapıldığına ilişkin bilgilendirme sistem tarafından gerçekleştirebilecek. Böylece vatandaş kuyumcuda işlemini bitirmiş, fiziki altınını teslim etmiş ve bankaya altın ya da TL olarak aktarmış olacak.

Sisteme giren altın kuyumcu tarafından rafineriye teslim edilirken, rafineri de rafinajı yapılmış altını bankaya teslim edecek. Vatandaş finansal sisteme aktardığı altın tasarrufunu tercih ettiği şekilde değerlendirip fiziki olarak çekmek istediğinde banka veya kuyumcu üzerinden rahatlıkla çekebilecek. Bileziğini kuyumcuya götüren vatandaş karşılığını çeyrek ya da gram altın olarak alabilecek.

ÇEYREK HESAP AÇILABİLECEK

Vatandaşların darphane üretimi ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankaları ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açmalarına da yarından itibaren başlanacak.

Vatandaş 10 tane çeyrek altını banka şubesine götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek. Bu çeyrek altın hesaplarını değerleme şekillerinde değerlendirdikten sonra birebir hesabında gözüken altın miktarını fiziki olarak çekebilecek.

HER SENARYODA KAZANÇ

SENARYO 1:

Buna göre, 100 gram has altın getirildiğinde dönüşüm kuru 800 liradan hesaplanıp 3 ay vadeli yatırıldığında toplam hesap bakiyesi 2 bin 808 olacak. Vade sonunda gram altın 750 lira olduysa vatandaşın kazancı 2 bin 808 lira olacak.

SENARYO 2:

Vade sonu altın fiyatının dönüşüm tutarına eşit olması durumunda kazanç yine 2 bin 808 lira olacak.

SENARYO 3:

Vade sonu altın fiyatının dönüşüm tutarından büyük, elde edilen kazançtan düşük olması halinde; gram 820 olduğunda kazanç 2 bin 808 lira olacak.

SENARYO 4:

Vade sonu altın fiyatının dönüşüm tutarından ve kazançtan büyük olması durumunda da altın kuru 850'ye çıktıysa hem 2 bin 808 lirayı hem de altının değerlemesinden kaynaklanan 2 bin 192 lirayı alacak.

#altın #Tasarruf Sistemi
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