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Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü: Satıp ev alıyorlar

10 gram altın son 3 ayda yatırımcısına yaklaşık bin TL kazandırdı. Altın satışları yüzde 25 arttı. Vatandaş, altın bozdurup ev ve otomobil almaya başladı.

Ekonomi 11.11.2021, 08:09
Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü: Satıp ev alıyorlar

Küçük yatırımcıların ‘güvenli liman’ gördüğü altında fiyatlar hız kesmiyor. Bu yıl ağustos ayında uluslararası piyasalarda 1,728 dolar olan altının ons fiyatı bugün 1,825 dolara yükseldi. Böylelikle son üç ayda ons bazında yatırımcısına 97 dolar kazandırdı. Söz konusu yükseliş iç piyasaları da etkiledi ve gram altın 484 liradan 587 liraya, çeyrek altın 797 liradan 952 liraya, Cumhuriyet 3 bin 257 liradan 3 bin 889 liraya yükseldi. Bu yükselişten küçük birikimleriyle altın alan yatırımcılar da kazançlı çıktı. Adet olarak hesaplandığında son üç ayda bir gram altın 91 lira, çeyrek altın 157 lira getiri sağladı.

BİN 30 TL KAZANÇ

Bu da elinde 10 gram altını olan vatandaşa söz konusu dönemde bin 30 TL getiri sağladı. Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş vatandaşı da hareketlendirdi. Kira fiyatlarının zirveye çıktığı bu dönemde ellerindeki altını bozduran vatandaşlar ev ve otomobile yatırım yapmaya başladı.

TALEP CUMHURİYET’E

Emtia ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, fiyatların yükselmesiyle birlikte altına yönelimin fazla olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Altın almak isteyenler ‘daha yükselir mi’ diye soruyor. İhtiyacı olan da satışa geçti. Ev ve otomobil alanlar da satış yapıyor. Altına yatırım yapmak isteyenler de bu dönemde alım yapıyor. En fazla gram altın, Cumhuriyet’e talep var.”

‘Yüksekten satıp konut alalım’ diyenler ağırlıkta

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın satışının ağırlıkta olduğunu söyledi. Daha çok gayrimenkul için bozdurulduğuna işaret eden Memiş, “Kira zamları kiracıları konut satın almaya yönlendirdi. ‘Altın yükselmişken biz en iyisi evimizi alalım’ diyenler altın bozduruyor ve yaklaşık yüzde 25 artış var” dedi. Altının gram fiyatında 600 lira öngörüsünde bulunan Memiş, “Orta ve uzun vadede altın yükselişini devam ettirecek” öngörüsünde bulundu.

İthalatı bin 213 kilogramla son 6 yılın en düşüğünde

Türkiye’nin altın ithalatı ekim ayında 1.213 kilogram ile Ocak 2016’dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Güncel fiyatla ithalat rakamı 72 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Türkiye’nin 2020’de aylık ortalama ithalatı 24 kilogram olmuştu. Borsa İstanbul verilerine göre, geçen yılki toplam ithalat 291 tondu. TÜİK verilerine göre, Türkiye altında yılın ilk 9 ayında 1,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Sektör temsilcileri bu durumun, üretimin Dubai gibi ülkelere kaydığına işaret etti.

Kaynak: Yeni Şafak

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