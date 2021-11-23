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Altın yatırımcılarına kritik uyarı

Ekim ayına 500 lira, Kasım ayına 550 liradan giriş yapan altın fiyatları için yükseliş hız kazandı. Gram altın her geçen gün rekor kırmaya devam ediyor.

Ekonomi 23.11.2021, 08:56 23.11.2021, 09:02
Altın yatırımcılarına kritik uyarı

Son dönemde rekor kıran altın fiyatları için yükseliş sürecek mi yoksa altın düşecek mi? Bu soru 2021 yıl sonu yaklaşırken altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırıyor.

Yatırımcılar 23 Kasım ile beraber, ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi’ sorularını araştırıyor. Öte yandan gram altın fiyatları için belirleyici olan altın ons fiyatı da dünyanın gündeminde yer alıyor.

İşte bütün son dakika gelişmeleri ile beraber güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 663,60

SATIŞ(TL) 663,73

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 1.053,00

SATIŞ(TL) 1.089,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.102,00

SATIŞ(TL) 2.170,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 4.213,00

SATIŞ(TL) 4.342,00

ALTIN FİYATLARI İÇİN TEKNİK SEVİYELER

2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 650 lira seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 40'ın üzerinde gelir kazandırdı.

Gram altın tarafında yukarıda tarihi zirve seviyesi olan 675 lira ilk önemli direnç olarak göze çarparken, devamında 700 lira psikolojik bandı takip edilecek. Aşağıda ise 625-600 lira öne çıkıyor.

Bu seviyenin altında ise 570 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 550 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Gram altın fiyatları için bu seviyelerin kısa vadede kalıcı olamayacağını söyleyen uzmanlar, yatırımcıların panik yapmamasını öneriyor. Gram altında 600-630 lira bandının öne çıktığını belirten uzmanlar, sabırla bekleyen vatandaşların ilerleyen dönemde belirtilen seviyelerden altın alma imkanı bulabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Yeni Şafak

#Gram altın #Altın fiyatları
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