Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Kasım ayına girilmesi ile birlikte altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri takibi sürmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken alış ve satış fiyatları dengesi de merak ediliyor. Gram altın 571 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Kasım 2021 bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 571,79

SATIŞ(TL) 571,85

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 911,00

SATIŞ(TL) 938,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.823,00

SATIŞ(TL) 1.885,00

10 KASIM CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.644,00

SATIŞ(TL) 3.753,00