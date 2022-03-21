Altın tırmanışa geçti

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Altını yatırım aracı gören vatandaşlar, son dönemde piyasalarda yaşanan oynaklık ve savaş ortamı nedeniyle altın fiyatlarındaki yükselişten muzdarip. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve enflasyondaki artış güvenli limana rağbeti artıyor. Gram altın dolar/TL kurundaki yükselişi takip ederken, bugün gram altının satış fiyatı 916,71 TL, çeyrek altının satış fiyatı 1.508,00 TL oldu. İşte, 21 Mart 2022 canlı altın kuru fiyatları...

Anlık altın fiyatları özellikle düğün ve nişan organizasyonlarında gelin ve damada altın takmak isteyen vatandaşlar, gram altın fiyatı bugün ne kadar merak ediyor. Yatırım amacıyla son aylarda altın alan kişiler satış yönünde doğru zamanı beklerken, almak isteyenler altın düşer mi sorusunun yanıtını arıyor.

Altın, geçtiğimiz Haziran ayından bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşaması sonrası yatırımcıların ABD’nin parasal sıkılaşması politikasını karşısında Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirmesiyle haftaya yükselişle girdi.

Savaşla ilgili gelen karışık mesajlar da yatırımcıların kararları üzerinde etkili oluyor. Rusya kuşatılmış durumda olan liman şehri Mariupol’un teslim olmasını talep ederken Ukrayna Başkanı Zelenskiy’nin danışmanlarından biri Rus kuvvetlerinin daha yıkıcı ağır silahlar kullanmaya başladığını kaydetti.

Türkiye’nin iki devletin müzakerelerde ilerleme sağladığını açıklaması sonrası savaşı sonlandırılmasıyla ilgili görüşmelere Pazartesi günü devam edilmesi bekleniyor. Güvenli varlıklardan olan Altın fiyatları yaşanan savaş, artan enflasyon ve yavaşlayan büyüme sonucunda destek bulmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın yeni haftada 916,71 TL seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın, hafta başında 1.508,00 TL'den satılırken, Cumhuriyet altını da 6.008,00 TL'den satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün 1.924,00 dolardan alıcı buluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (21 MART 2022)

Gram altın: 916,71 TL

Çeyrek altın: 1.508,00 TL

Yarım altın: 3.015,00 TL

Cumhuriyet altını: 6.008,00 TL

Reşat altın: 6.046,95 TL

Altın ONS: 1.924,00 dolar

Kaynak: Karar