Altın güne yükselişle başladı

Yeni haftaya bin 810 seviyelerinde başlayan ons altın Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim ve Fed'in faiz artırımı mesajlarından destek bularak hafif yükseldi. Gram altın ise küresel piyasalardaki altın fiyatlarını ve dolar/TL kurunun yatay durumunu izlemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftayı bin 808 dolar seviyesinde kapatan ons altın yeni haftada hafif yükselişle bin 810 dolardan fiyatlanıyor. Jeopolitik risklerden destek bulan altın fiyatları, Rusya ve Ukrayna gerilimini takip edecek. Beyaz Saray’dan yapılan son açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron arasında Rusya'nın sınırdaki durumuna nasıl bir cevap verileceğine ilişkin bir görüşme gerçekleşti. Öte yandan Rusya, Ukrayna'ya saldıracağına ilişkin söylemleri kabul etmemişti.

GRAM ALTININ FİYATI

Dolar/TL kurunun 13,56 TL'ye gelmesiyle gram altın fiyatları 789 TL seviyesine yükseldi. Son kapanışını 788 TL seviyesinden yapan gram altın 789,17 TL civarından fiyatlanıyor.

ONS ALTIN

Geçen haftaki dolar rallisinden destek bulan ons altın son kapanışını 1.808 TL seviyesinden yaptı.

Yeni haftada hafif yükselişle 1.809,17 TL seviyesinden fiyatlanıyor.

Çeyrek altın: 1.301,00 TL

Cumhuriyet altını: 5.184,00 TL

Yarım altın: 2.602,00 TL