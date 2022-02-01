Altın güne yükselişle başladı

Dün dolar endeksinde yüzde 0.8'lik düşüş yaşanması altın fiyatlarına olumlu yansıdı. Altının ons fiyatı bu sabah yeniden 1.800 dolarlık kritik seviyenin üzerine tırmandı.

26 Ocak'ta Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada mart ayında faiz artırımına gidecekleri yönünde güçlü bir sinyal verdi ve varlık alım programının sonlandırılmasının da zamanının geldiğini belirtti.

Bu açıklama öncesi 1.850 dolar civarında seyreden altının ons fiyatı, ABD tahvil getirilerindeki yükselişle beraber değer kaybı yaşadı. Cuma günü 1.790 dolara kadar geriledi.

TEPKİ ALIMLARI

Powell'ın açıklamalarının ardından piyasanın mart ayında beklenen faiz artırımını fiyatlamasıyla altında tepki alımları geldi. Bunun yanında Atlanta Fed Başkanı Bostic'in mart ayı için tercih ettiği faiz artırım miktarının 50 baz puan olmadığını ifade etmesi, Fed'in agresif bir faiz artırımı için istekli olmadığı yorumlarına yol açtı.

Analistler bugün 1.800 dolar direncinin kalıcı olarak kırılıp kırılamayacağının takip edileceğini, bu direncin kırılması durumunda 1.810 dolara yükseliş yaşanabileceğini bildirdi. Aksi durumda 1.782 doların önemli bir destek noktası olarak öne çıktığını ifade etti.