Altın fiyatlarını duyanlar inanamıyor! Rekor üstüne rekor

Altını yatırım aracı olarak gören milyonlarca kişi fiyatları yakından takip ediyor. 18 Kasım Perşembe günü itibarıyla altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.

Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta son 6 aydaki en hızlı yükselişini kaydetmişti. Milyonların gündemindeki bu yatırım aracı tüm zamanların en yüksek rakamını görmeye devam ediyor.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Merkez Bankası bugün Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını açıklayacak. Faiz indirimi yapılması gündemde. Peki faiz indirimi yapılırsa altın fiyatları bu indirim kararından nasıl etkilenecek? Uzmanlar altın alacaklar için kritik açıklamalarda bulundu. Ancak altın yorumlarına geçmeden altın fiyatlarındaki son duruma bakalım.

İşte 18 Kasım Perşembe günü çeyrek, gram, tam altın fiyatlarındaki son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?



ALIŞ(TL) 650,41

SATIŞ(TL) 650,53

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?



ALIŞ(TL) 1.029,00

SATIŞ(TL) 1.067,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.059,00

SATIŞ(TL) 2.135,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 4.116,00

SATIŞ(TL) 4.256,00



Özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararının altın fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor.



Uzmanlar TCMB faiz indirimlerini devam ettirirse iç piyasada dolar kurunda yeni yükselişler ve gram altın fiyatında da yeni rekorlar bekliyor. Ancak TCMB faizleri pas geçerse dolar kurunda ve beraberinde altın fiyatlarında geri çekilmeler mümkün olabilir.

Uzmanlar altın almayı düşünenlerin panik yapmadan beklemesini tavsiye ediyor.

Kaynak: Yeni Şafak