Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,5 artışla 1012,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.019 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.671 lira, Cumhuriyet altını da 6.827 liradan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, su dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.765,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, özellikle ABD'de açıklanan son verilerin küresel resesyona ilişkin endişeleri artırması ve buna paralel ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yavaş faiz artışına gideceği beklentilerinin altına olan talebi desteklediğini söyledi.

ABD ekonomisi, dün açıklanan makroekonomik verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daraldı. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece, ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise, ülke ekonomisinin resesyonda olmadığını, istihdam ve tüketici harcamalarının arttığını ve işletmelerin büyüdüğünü kaydetti.

Para piyasalarında söz konusu gelişmelerin ardından Eylül toplantısı için yüzde 78 ihtimalle 25 baz puan faiz artışı yapılacağı öngörülmeye başladığını anımsatan analistler, aralık ayındaki toplantıda faiz artışı yapılmayacağına yönelik beklentilerin ise güçlenmeye başladığını dile getirdi.

Analistler, bugün, Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.