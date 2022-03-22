Altın fiyatlarındaki hareketli yükseliş sürüyor

Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Altını yatırım aracı gören vatandaşlar, son dönemde piyasalarda yaşanan oynaklık ve savaş ortamı nedeniyle altın fiyatlarındaki yükselişten muzdarip. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve enflasyondaki artış güvenli limana rağbeti artırırken Gram ve çeyrek altın yönünü zirveye çevirdi. Bugün gram altının satış fiyatı 922,54 TL, çeyrek altının satış fiyatı 1.518,00 TL oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 922 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın ise 1509 liradan kapattığı günün ardından bugün 1.518,00 TL'den satılırken, Cumhuriyet altını da 6.045,00 TL'den satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün 1.937,39 dolardan alıcı buluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (22 MART 2022)

Gram altın: 922,33 TL

Çeyrek altın: 1.517,00 TL

Yarım altın: 3.033,00 TL

Cumhuriyet altını: 6.045,00 TL

Reşat altın: 6.077,95 TL

Altın ONS: 1.937,39 dolar

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