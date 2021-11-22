Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk rakamları
Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde aldığı faiz indirim kararının ardından yükselişe geçen altın fiyatlarında 22 Kasım yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. Yatırımcılar gram altının kaç lira olduğunu çeyrek altının ne kadardan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum..
Ekonomi 22.11.2021, 09:14
Geçtiğimiz haftaya yükseliş ile başlayan altının ons fiyatının bin 847 dolar seviyesine yükselmesiyle gram altın 661 liraya kadar çıkarak rekor kırdı.
1.058 lirayı gören çeyrek altın ise tarihi zirvesini gördü.
Peki, altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde ne kadar oldu? İşte 22 Kasım gram, çeyrek, yarım altın fiyatları..
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 664,07
Gram altın satış: 664,19
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.057,00
Çeyrek altın satış: 1.086,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.115,00
Yarım altın satış: 2.171,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 4.230,93
Tam altın satış: 4.313,66
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 4.386,00
Cumhuriyet altını satış: 4.452,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 4.408,00
Ata altın satış: 4.466,00
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açık
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|13
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|13
|21
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|13
|19
|11. Altay
|13
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|12
|9
|19. Kasımpaşa
|13
|9
|20. Rizespor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Samsunspor
|11
|15
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Menemenspor
|12
|14
|14. Gençlerbirliği
|12
|14
|15. Boluspor
|12
|13
|16. Manisa FK
|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Barcelona
|13
|20
|7. Rayo Vallecano
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|14
|18
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|14
|12
|17. Granada
|13
|11
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
|20. Levante
|14
|7