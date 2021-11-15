Altın fiyatlarında tarihi zirve

Altın fiyatları ile ilgili alış satış verileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Hem hediyelik eşya olarak hem de yatırım aracı olarak kabul edilen sarı metal canlı rakamlar bu noktada merak ediliyor. 15 Kasım Pazartesi bugün cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 600,42

SATIŞ(TL) 600,72

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 955,00

SATIŞ(TL) 983,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.910,00

SATIŞ(TL) 1.975,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.820,00

SATIŞ(TL) 3.935,00