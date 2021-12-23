Altın fiyatlarında son durum: Düştü mü, yükseldi mi?
Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, ‘Kurdaki düşüş, gram altındaki hareketi de destekliyor. Piyasadaki hassasiyetin devam edeceğini ve açıklamaların daha detaylandırılması sonrasında piyasanın biraz daha dengeye oturabileceğini düşünüyorum.’ dedi. Peki, çeyrek altın ne kadar? 1 gram altın kaç TL?
Çeyrek altın ve gram altının ne kadar olduğu güncel olarak açıklanıyor. 23 Aralık’ta altın fiyatları araştırılan konulardan biri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, pazartesi günü akşam saatlerinde açıkladığı ‘TL’ye destek paketi’ piyasalar tarafından olumlu algılanırken, dolar kurunda yaşanan sert düşüşün etkisiyle gram altın fiyatında da kayıp devam ediyor. Gram altın bugün 698,44 liradan alınıyor, 698,59 liradan satılıyor.
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 698,44 liradan alınıyor, 698,59 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.107,00 liradan alınıyor, 1.201,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.219,00 liradan alınıyor, 2.402,00liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 4.444,00 liradan alınıyor, 4.783,00 liradan satılıyor.
Kaynak: Hürriyet
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|18
|45
|2. Konyaspor
|18
|36
|3. Başakşehir
|18
|32
|4. Fenerbahçe
|18
|29
|5. Adana Demirspor
|18
|29
|6. Hatayspor
|18
|29
|7. Alanyaspor
|18
|27
|8. Sivasspor
|18
|26
|9. Karagümrük
|18
|26
|10. Beşiktaş
|17
|25
|11. Gaziantep FK
|18
|25
|12. Galatasaray
|18
|24
|13. Giresunspor
|18
|22
|14. Antalyaspor
|18
|22
|15. Kayserispor
|17
|20
|16. Altay
|18
|18
|17. Rizespor
|18
|17
|18. Göztepe
|17
|14
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|17
|14
|20. Kasımpaşa
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|17
|33
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Gençlerbirliği
|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Tuzlaspor
|17
|23
|11. Adanaspor
|17
|23
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8