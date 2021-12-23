Altın fiyatlarında son durum: Düştü mü, yükseldi mi?

Çeyrek altın ve gram altının ne kadar olduğu güncel olarak açıklanıyor. 23 Aralık’ta altın fiyatları araştırılan konulardan biri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, pazartesi günü akşam saatlerinde açıkladığı ‘TL’ye destek paketi’ piyasalar tarafından olumlu algılanırken, dolar kurunda yaşanan sert düşüşün etkisiyle gram altın fiyatında da kayıp devam ediyor. Gram altın bugün 698,44 liradan alınıyor, 698,59 liradan satılıyor.

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?

Gram altın bugün 698,44 liradan alınıyor, 698,59 liradan satılıyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.107,00 liradan alınıyor, 1.201,00 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.219,00 liradan alınıyor, 2.402,00liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 4.444,00 liradan alınıyor, 4.783,00 liradan satılıyor.

Kaynak: Hürriyet