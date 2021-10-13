Altın fiyatlarında son durum
geçen haftanın sonlarına doğru başlayan dolardaki yükseliş altın fiyatlarına da direkt yansıyor. En çok tercih edilen altınlardan biri olan gram altındaki yükseliş 514 TL'ye kadar ulaştı. İşte 13 Ekim'de gram, ons, yarım ve çeyrek altın fiyatları...
Döviz ve altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Doların 9 TL'yi aşmasıyla gram altın 500 TL'nin üzerinde kapanış yapmaya ve söz konusu seviyenin üzerinde işlem görmeye başladı. Ons altın ise günlerdir yatay seyrediyor. İşte gram, ons, yarım ve çeyrek altın fiyatları...
ONS ALTIN
Geçtiğimiz gün bin 769 doalra kadar yükselen ve günü yaklaşık yüzde 0,33'lük yükseliş ile bin 760 dolardan kapatan ons altın bin 762 dolar.
GRAM ALTIN
Dolar ile beraber yükselişini sürdüren gram altın 13 Ekim gününe 0,22'lik yükseliş ile başladı. Gram altın 511,84 TL.
SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN
Spot altın alış/satış: 511,92/512,03
Çeyrek altın alış/satış: 819,03 /837,71
Yarım altın alış/satış: 1.632,95 /1.675,42
CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN
Cumhuriyet altını alış/satış: 3.396,00 /3.447,00
Gremse altın alış/satış: 8.190,32/ 8.377,09
Ata altın alış/satış: 3.378,51 /3.463,55
BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN
Beşli altın alış/satış: 16.585,40/ 16.907,88
İkibuçuk altın alış/satış: 8.190,32 /8.320,73
Ziynet altın alış/satış: 3.276,13/ 3.340,59
Kaynak: Mynet
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|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1