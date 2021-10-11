Altın fiyatlarında son durum
Geçtiğimiz hafta tarihi bir yükselişle kapanış yapan dolar 8,96 TL'den işlem görüyor. Dolardaki bu hızlı artış altın fiyatlarını da etkiliyor. İşte 11 Ekim tarihli gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
Geçtiğimiz hafta bin 780 dolara kadar yükselen ons altın haftayı bin 757 dolardan kapattı. Dolarda gerçekleşen yükseliş altın fiyatlarına da yansıyor. Geçtiğimiz hafta 495 TL'ye kadar gerileyen ons altın ise 506 TL'den kapanış yaptı. İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
ONS ALTIN
Ons altın bin 757 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTIN
Güne 0,04'lük düşüş ile başlayan gram altın 505 TL.
SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN
Spot altın alış/satış: 506,26 /506,34
Çeyrek altın alış/satış: 808,03 /826,18
Yarım altın alış/satış: 1.611,00 /1.652,36
CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN
Cumhuriyet altını alış/satış: 3.348,00 /3.399,00
Gremse altın alış/satış: 8.080,26 /8.261,80
Ata altın alış/satış: 3.333,11 /3.415,89
BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN
Beşli altın alış/satış: 16.362,52 /16.675,20
İkibuçuk altın alış/satış: 8.080,26 /8.206,22
Ziynet altın alış/satış: 3.232,10 /3.294,61
Kaynak: Mynet
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1