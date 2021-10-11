Altın fiyatlarında son durum

Geçtiğimiz hafta bin 780 dolara kadar yükselen ons altın haftayı bin 757 dolardan kapattı. Dolarda gerçekleşen yükseliş altın fiyatlarına da yansıyor. Geçtiğimiz hafta 495 TL'ye kadar gerileyen ons altın ise 506 TL'den kapanış yaptı. İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

ONS ALTIN

Ons altın bin 757 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Güne 0,04'lük düşüş ile başlayan gram altın 505 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altın alış/satış: 506,26 /506,34

Çeyrek altın alış/satış: 808,03 /826,18

Yarım altın alış/satış: 1.611,00 /1.652,36

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altını alış/satış: 3.348,00 /3.399,00

Gremse altın alış/satış: 8.080,26 /8.261,80

Ata altın alış/satış: 3.333,11 /3.415,89

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

Beşli altın alış/satış: 16.362,52 /16.675,20

İkibuçuk altın alış/satış: 8.080,26 /8.206,22

Ziynet altın alış/satış: 3.232,10 /3.294,61

Kaynak: Mynet