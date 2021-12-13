Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları ile ilgili alış satış verileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Hem hediyelik eşya olarak hem de yatırım aracı olarak kabul edilen sarı metal canlı rakamlar bu noktada merak ediliyor.

Hem gün içerisinde hem de haftalık bazda hareketli bir grafik çizen altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın düşer mi yükselir mi? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 795,98

SATIŞ(TL) 796,13

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 1.266,00

SATIŞ(TL) 1.293,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.535,00

SATIŞ(TL) 2.595,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 5.066,00

SATIŞ(TL) 5.154,00