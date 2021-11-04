Altın fiyatlarında hareketlilik

Altındaki hareketlilik özellikle bu ziyneti yatırım aracı olarak kullanmak isteyenler tarafından mercek altına alınıyor. Her gün "Bugün altın ne kadar oldu?" sorusuyla güncel durumu araştıran yatırımcılar, altının gramının hafta başında 550 lira civarında olduğunu gördü. Dün 549 TL seviyesinde işlem gören gram altın bugün küçük bir değerlenme ile güne başladı ve dalgalanmayı sürdürdü. Peki, 4 Kasım anlık altın alış satış fiyatı kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 550,18

SATIŞ(TL) 550,28

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 876,00

SATIŞ(TL) 897,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.753,00

SATIŞ(TL) 1.816,00

4 KASIM CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.506,00

SATIŞ(TL) 3.618,00