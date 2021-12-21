Altın fiyatlarında büyük düşüş
Dün gün içerisinde 18.45 seviyelerini gören dolar kuru, 12.27'ye kadar gerilerken uzun süredir yükselişte olan altın da son zamanların en büyük düşüşünü yaşadı. Bin lira seviyesinin üzerine çıkan altının gram fiyatı 775 liraya kadar geriledi. Sert düşüş sonrası 21 Aralık altın fiyatları belli oldu. İşte yeni günde gram, çeyrek, tam altın fiyatları..
Ekonomi 21.12.2021, 08:57 21.12.2021, 09:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası verdiği mesajlar sonrası döviz kurunda sert düşüş yaşandı. Dün gün içinde yüzde 10'u aşkın değer kazanan döviz kuru saat 22.40 itibarıyla yüzde 30'dan fazla değer kaybetti. DolarTL kuru 13 liranın altına inerken, EuroTL 14.10'a kadar düştü. Gün içinde 1.028 liraya çıkan gram altın da 775 liraya kadar çekildi.
İşte altın fiyatlarında 21 Aralık gününe ilişkin ilk rakamlar..
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 777,75 satış fiyatı ise 777,88.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Gram altın alış fiyatı 1.662,06 satış fiyatı ise 1.700,90.
YARIM ALTIN FİYATI
Gram altın alış fiyatı 3.313,73 satış fiyatı ise 3.401,79.
TAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış fiyatı 6.856,00 satış fiyatı ise 7.032,46.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 687,36
SATIŞ: 721,95
ATA ALTIN
ALIŞ: 5.066,00
SATIŞ: 5.465,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.891,00
SATIŞ: 6.995,00
REŞAT ALTINI
4.898,47 - 5.391,95
22 AYAR ALTIN 685,97 - 720,50
4
açık
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|17
|42
|2. Konyaspor
|17
|33
|3. Başakşehir
|17
|29
|4. Hatayspor
|17
|29
|5. Fenerbahçe
|17
|28
|6. Alanyaspor
|17
|27
|7. Adana Demirspor
|17
|26
|8. Sivasspor
|17
|25
|9. Beşiktaş
|17
|25
|10. Karagümrük
|17
|25
|11. Galatasaray
|17
|24
|12. Giresunspor
|17
|22
|13. Gaziantep FK
|17
|22
|14. Antalyaspor
|17
|21
|15. Kayserispor
|17
|20
|16. Altay
|17
|18
|17. Rizespor
|17
|16
|18. Göztepe
|17
|14
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|17
|14
|20. Kasımpaşa
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|16
|32
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Gençlerbirliği
|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Adanaspor
|17
|23
|11. Tuzlaspor
|16
|22
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|43
|2. Sevilla
|17
|37
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Valencia
|18
|28
|8. Barcelona
|17
|27
|9. Athletic Bilbao
|18
|24
|10. Espanyol
|18
|23
|11. Villarreal
|17
|22
|12. Osasuna
|18
|22
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|18
|20
|15. Granada
|17
|19
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|17
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8