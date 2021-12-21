Altın fiyatlarında büyük düşüş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası verdiği mesajlar sonrası döviz kurunda sert düşüş yaşandı. Dün gün içinde yüzde 10'u aşkın değer kazanan döviz kuru saat 22.40 itibarıyla yüzde 30'dan fazla değer kaybetti. DolarTL kuru 13 liranın altına inerken, EuroTL 14.10'a kadar düştü. Gün içinde 1.028 liraya çıkan gram altın da 775 liraya kadar çekildi.

İşte altın fiyatlarında 21 Aralık gününe ilişkin ilk rakamlar..

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?



Gram altın alış fiyatı 777,75 satış fiyatı ise 777,88.

ÇEYREK ALTIN FİYATI



Gram altın alış fiyatı 1.662,06 satış fiyatı ise 1.700,90.

YARIM ALTIN FİYATI



Gram altın alış fiyatı 3.313,73 satış fiyatı ise 3.401,79.

TAM ALTIN FİYATI



Gram altın alış fiyatı 6.856,00 satış fiyatı ise 7.032,46.

22 AYAR BİLEZİK



ALIŞ: 687,36



SATIŞ: 721,95

ATA ALTIN



ALIŞ: 5.066,00



SATIŞ: 5.465,00

CUMHURİYET ALTINI



ALIŞ: 6.891,00



SATIŞ: 6.995,00

REŞAT ALTINI

4.898,47 - 5.391,95

22 AYAR ALTIN 685,97 - 720,50