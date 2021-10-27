Altın fiyatlarında ani düşüş

Bir süredir yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatlarında son dakika hareketliliğinde. Ay sonuna doğru sert bir yükselişe geçen altın fiyatlar, bugün sürpriz bir hareketlilik yaşıyor. Ons güne sürpriz bir düşüşle başlarken gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altın fiyatı başta olmak üzere altın fiyatları da bundan etkilendi. Durum böyle olunca, altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki bugün 27 Ekim altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarında canlı ve güncel rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 548,32

SATIŞ(TL) 548,41

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 872,00

SATIŞ(TL) 902,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.743,00

SATIŞ(TL) 1.803,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.487,00

SATIŞ(TL) 3.594,00