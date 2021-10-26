Altın fiyatları zirveyi gördü

Altın fiyatlarında yükseliş 26 Ekim Salı günü de sürmeye devam ediyor. Son dönemde hareketli grafiğe sahip olması nedeniyle yatırımcıların gündeminde yer alırken aynı zamanda hediye amaçlı da kullanıldığı biliniyor. 26 Ekim Salı gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 557,41

SATIŞ(TL) 557,52

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 885,00

SATIŞ(TL) 917,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.771,00

SATIŞ(TL) 1.835,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.542,00

SATIŞ(TL) 3.655,00