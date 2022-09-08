Altın fiyatları yükseldi

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 1.008 lira seviyesinde işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 1.007,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 1.008 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.655 lira, Cumhuriyet altını da 6.755 liradan satılıyor.

Dolar endeksinin gerilemesi ile dün yüzde 1 değer kazanarak günü 1.718,4 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.718 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

ECB'nin, yüzde 69 ihtimalle tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesini beklendiğini anımsatan analistler, Fed'in ise bu ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali halihazırda yüzde 78 düzeyinde bulunduğunu dile getirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.