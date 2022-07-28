Altın fiyatları yükseldi
Fed kararı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. İç piyasada gram altın 1000 lirayı aştı.
Fed kararı sonrası altın fiyatları yükseldi. İç piyasada gram altın 1000 lirayı aşarken, çeyrek altın 1636 lira, cumhuriyet altını 6 bin 734 liradan satılıyor.
Fed kararı sonrası altın fiyatları yükseldi.
Ons altın fiyatı uluslararası piyasada 1738 dolar seviyesinde seyrediyor.
GRAM ALTIN 1000 LİRAYI AŞTI
İç piyasada gram altın 1000 lirayı aşarken, çeyrek altın 1636 lira, cumhuriyet altını 6 bin 734 liradan satılıyor.
Fed dünkü para politikası toplantısında 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkardı. Fed yakın zamanda çıkan ekonomik verilerin ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret ettiği yönünde uyarıda bulundu.
Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısında enflasyonu kontrol altına alma hedefinde kararlı olduğunun sinyalini verdi. Bir sonraki faiz artırımının boyutuna dair beklentilerini açıklayan Powell, "bir noktada" faiz artırımlarını yavaşlatmanın uygun olacağını söyledi.
GÖZLER ABD BÜYÜME VERİSİNDE
Piyasalar bugün ABD büyüme verilerini takip edecek. Karar saat 15.30'da açıklanacak. Geçen hafta Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik veriler risk iştahının azalmasına ve piyasalarda kayıplara yol açmıştı.
Kaynak : NTV
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