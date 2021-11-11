Altın fiyatları rekor tazeledi

Son dönemde döviz fiyatlarıyla birlikte altın fiyatları da artışa geçti. Altında tarihi rekorlar gelirken günlük olarak fiyatlar kontrol ediliyor. Fiyatların daha yükselip yükselmeyeceği merak konusu olurken "Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç lira?" soruları artıyor. İşte 11 Kasım altın fiyatlarında son durum.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 587,10

SATIŞ(TL) 587,18

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 933,00

SATIŞ(TL) 960,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.866,00

SATIŞ(TL) 1.932,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.732,00

SATIŞ(TL) 3.849,00