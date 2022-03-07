Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş yatırımcının en güvenli limanı altın fiyatlarında rekor seviyelerin görülmesine neden oldu. 7 Mart Pazartesi itibarıyla altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise bin 489 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı yeni haftanın ilk gününe yükselişle başlamasının ardından saat 9.30 itibarıyla yüzde 0,9 değer kazancıyla 910 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.489 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 058 liradan satılıyor.

Ons altın fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının üzerinde bin 983 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşındaki seyrin emtia fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydederek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.