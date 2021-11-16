Altın fiyatları kritik sınırı aştı

Son zamanların en yüksek seviyelerinde seyreden altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündem maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. Uzun süredir gram fiyatı 600 TL’ye merdiven dayayan altının bugün sabah satlerinden itibaren ise 605 TL’den işlem gördüğü kaydedildi.

Böylece haftanın ikinci işlem gününde sarı metal yeni bir rekora imza attı. Bu noktada ise “16 Kasım bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt arıyor. İşte altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR?



ALIŞ(TL) 605,32

SATIŞ(TL) 605,43

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?



ALIŞ(TL) 962,00

SATIŞ(TL) 990,00

YARIM ALTIN FİYATI



ALIŞ(TL) 1.927,00

SATIŞ(TL) 1.991,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.852,00

SATIŞ(TL) 3.965,00

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde rekor kırarken, son dönemdeki altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş yatırımcıların dikkatini çekiyor. Uzun vadede altın yatırımcıları, altın fiyatlarının yükselişiyle kazanç sağlarken, bu yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Analistler altına olan talebin artabileceğini düşünüyor.

Kaynak: Yeni Şafak