Altın fiyatları kritik seviyede
Altın fiyatları haftanın ilk iş gününde son dakika hareketliliği yaşıyor. Ekim ayında hareketlilik yaşayan altın fiyatları, Kasım ayına da aynı şekilde başladı. Özellikle gram altın fiyatı geçtiğimiz haftadan bu yana yukarı yönlü bir ivme çizdi.
Ekonomi 01.11.2021, 08:53
Kasım ayının ilk gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı’da canlı ve güncel rakamlara bakılmadan ise kuyumculara gidilmiyor. Uzman yorumları eşliğinde altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi sorularına yanıt aranırken altındaki anlık grafik sürekli değişiyor. Yatırımlarını sarı metal üzerinden değerlendirmek isteyenler için gram altın 550 lira, çeyrek altın 874 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 1 Kasım bugün yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son rakamlar...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 550,21
SATIŞ(TL) 550,30
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 872,00
SATIŞ(TL) 899,00
1 KASIM YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.745,00
SATIŞ(TL) 1.810,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.492,00
SATIŞ(TL) 3.605,00
Yeni Şafak
14
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Kayserispor
|11
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|13
|12. Sivasspor
|11
|12
|13. Başakşehir
|10
|12
|14. Gaziantep FK
|11
|12
|15. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|16. Kasımpaşa
|11
|9
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. Antalyaspor
|10
|9
|19. Göztepe
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Tuzlaspor
|10
|14
|8. Gençlerbirliği
|10
|14
|9. İstanbulspor
|10
|13
|10. Boluspor
|10
|12
|11. Samsunspor
|10
|12
|12. Bursaspor
|9
|11
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Menemenspor
|10
|11
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Brighton
|10
|16
|8. Tottenham
|10
|15
|9. Everton
|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|11
|19
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|12
|10
|16. Deportivo Alaves
|11
|10
|17. Cádiz
|12
|9
|18. Granada
|10
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|12
|6