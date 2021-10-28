Altın fiyatları kritik eşikte
Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar ellerindeki sarı metalin alış satış rakamlarını öğrenmeden kuyumcunun yolunu tutmuyor.
Ekonomi 28.10.2021, 09:06
28 Ekim Perşembe günü altın fiyatları canlı rakamlar araştırılmaya başlandı. Bugün gram altın 549 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 872 liradan işlem görüyor. Hem hediye amaçlı hem de yatırım amaçlı kullanılan ve ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika verileri.
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 549,64
SATIŞ(TL) 549,71
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 872,00
SATIŞ(TL) 900,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.744,00
SATIŞ(TL) 1.811,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.489,00
SATIŞ(TL) 3.610,00
14
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Beşiktaş
|10
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|21
|2. Sevilla
|10
|21
|3. Real Betis
|11
|21
|4. Real Sociedad
|10
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Osasuna
|11
|19
|7. Atletico Madrid
|9
|18
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|10
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|11
|13
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|10
|10
|15. Elche
|11
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Cádiz
|11
|8
|18. Granada
|9
|7
|19. Levante
|10
|5
|20. Getafe
|10
|2