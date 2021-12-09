Altın fiyatları ile ilgili önemli gelişme

Kapalıçarşı'da canlı ve güncel altın fiyatları son dakika haberleri milyonların gündeminde yer alıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar 9 Aralık 2021 altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor.

Gram altın seyrinde etkili olan ons altın için Fed'den gelen açıklamalar kritik önem arz ediyor. Peki 9 Aralık 2021 bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika bilgileri...

GRAM ALTIN NE KADAR?



ALIŞ(TL) 783,58

SATIŞ(TL) 783,73

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?



ALIŞ(TL) 1.243,00

SATIŞ(TL) 1.273,00

YARIM ALTIN FİYATI



ALIŞ(TL) 2.489,00

SATIŞ(TL) 2.557,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI



ALIŞ(TL) 4.974,00

SATIŞ(TL) 5.077,00

Kaynak: Yeni Şafak