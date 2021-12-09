Altın fiyatları ile ilgili önemli gelişme
Yine cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatı da en çok merak edilenler arasında. Peki, 9 Aralık altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte son dakika canlı altın fiyatları bilgisi...
Ekonomi 09.12.2021, 09:32
Kapalıçarşı'da canlı ve güncel altın fiyatları son dakika haberleri milyonların gündeminde yer alıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar 9 Aralık 2021 altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor.
Gram altın seyrinde etkili olan ons altın için Fed'den gelen açıklamalar kritik önem arz ediyor. Peki 9 Aralık 2021 bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika bilgileri...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 783,58
SATIŞ(TL) 783,73
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 1.243,00
SATIŞ(TL) 1.273,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 2.489,00
SATIŞ(TL) 2.557,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 4.974,00
SATIŞ(TL) 5.077,00
Kaynak: Yeni Şafak
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Athletic Bilbao
|16
|21
|10. Osasuna
|16
|21
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|16
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|16
|11
|20. Levante
|16
|8