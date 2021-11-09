Altın fiyatları hızla yükseliyor

Son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son aylarda çeşitli etmenlerle yükselişe geçen sarı metal bugün de grafiğindeki yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Bu kapsamda altının gram fiyatı 568 TL ile açılış yaparken çeyrek fiyatı ise 905 TL'den alıcı buluyor. Peki, 9 Kasım bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte altın fiyatlarında son rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 568,51

SATIŞ(TL) 568,58

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 905,00

SATIŞ(TL) 929,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.811,00

SATIŞ(TL) 1.870,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.619,00

SATIŞ(TL) 3.726,00