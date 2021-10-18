Altın fiyatları haftaya hareketli başladı
Son günlerde uluslararası piyasalardaki hareketliliğin etkisiyle inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları geçtiğimiz haftayı yükselişte tamamladı.
Ekonomi 18.10.2021, 09:03
18 Ekim Pazartesi gününün ilk saatleri itibariyle altındaki hareketlilik araştırma konusu oldu. Yatırım planı olanlar ve hediyelik olarak altın almayı düşünenler, 'Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?' sorusuna yanıt arıyor. Haftanın ilk gününde, henüz piyasalar açılmadan araştırılmaya başlanan “18 Ekim Cumhuriyet, yarım altın fiyatları kaç TL?” sorusu haberimizde yanıt buluyor. İşte 18 Ekim Pazartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 526,54
SATIŞ(TL) 526,65
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 850,00
SATIŞ(TL) 869,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.699,00
SATIŞ(TL) 1.736,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.384,00
SATIŞ(TL) 3.462,00
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parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|19
|3. Beşiktaş
|9
|17
|4. Karagümrük
|9
|17
|5. Galatasaray
|9
|17
|6. Hatayspor
|8
|16
|7. Altay
|9
|15
|8. Konyaspor
|9
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|7
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. Denizlispor
|9
|10
|12. Altınordu
|9
|10
|13. Adanaspor
|9
|9
|14. Manisa FK
|9
|9
|15. Boluspor
|8
|8
|16. Bursaspor
|8
|8
|17. İstanbulspor
|7
|7
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Aston Villa
|8
|10
|13. Arsenal
|7
|10
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Athletic Bilbao
|8
|13
|9. Valencia
|9
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|8
|11
|12. Mallorca
|9
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|9
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|9
|2