Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 998 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 2,9 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.003,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 azalışla 998,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.640 lira, Cumhuriyet altını da 6.640 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,8 azalışla 1.667 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin cuma günkü açıklamalarında aralık toplantısı için 50 baz puanlık faiz artışına işaret etmesinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bu hafta yoğun makreokonomik ve takvimi ve ABD'deki seçim sürecinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini belirten analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 doların destek, 1.680 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.