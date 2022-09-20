Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 984 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 985 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.615 lira, Cumhuriyet altını da 6.600 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının 0,1 altında 1.674 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesi doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmaya devam ettiğini söyledi.

Fed'in faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ile güncellenecek faiz ve ekonomik gösterge tahminlerinin kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, tahvil piyasasındaki hareketliliğin de dikkatle izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 84 ve yüzde 16 düzeyinde bulunuyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.620 doların destek olduğunu, 1.690 ve 1720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.