Altın fiyatları düşüş eğiliminde

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonunun da etkisiyle yükselişe geçen altın fiyatlarında bugün düşüş eğilimi görülüyor.15 Mart Salı itibarıyla altının gram fiyatı, 918 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise bin 510 liradan satılıyor.

Rusya ve Ukrayna savaşının piyasalara nasıl etki etmekte olduğu merak ediliyor. Yaygınlıkla yatırım aracı olarak kullanılan altın da bu sebeple vatandaşın sıkı takibinde. Gram altının son dönemde bin liraya yaklaşmakta olduğu dikkat çekerken altın, bugün düşüş eğilimi göstermeye başladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (15 MART 2022- 09.25)

İç piyasada gram altın an itibarıyla 918 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın an itibarıyla bin 510 liradan satılıyor.

Yarım altın 3 bin 20 TL seviyesinden işlem görüyor.

Tam altın an itibarıyla 6 bin 28 liradan satılıyor.

Ons altın an itibarıyla bin 928 dolar seviyesinde seyrediyor.

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