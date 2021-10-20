Altın fiyatları bugün kaç TL?

Canlı altın fiyatları için araştırmalar sürüyor. Gün içerisinde hareketli bir grafik çizen sarı metal için alış ve satış verileri bu noktada önem kazanırken 20 Ekim Çarşamba gram altın ise 530 liradan işlem görüyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 530,12

SATIŞ(TL) 530,20

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 856,00

SATIŞ(TL) 874,00

YARIM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ(TL) 1.712,00

SATIŞ(TL) 1.749,00

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

ALIŞ(TL) 3.413,00

SATIŞ(TL) 3.484,00