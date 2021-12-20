Altın fiyatları anlık rekorlar kırıyor
Merkez Bankası ve FED faiz kararının da etkilediği altın fiyatlarında düşüş yaşandı mı? İşte 20 Aralık çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatı.
Ekonomi 20.12.2021, 09:02
Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı. Hızlı bir yükseliş yaşayan altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın haftanın ilk gününde 950 liradan işlem görüyor. Altının onsu ise 1.801. İşte altın fiyatları güncel takip ekranı.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 950,06 Satış: 950,23
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 1.591,24 Satış: 1.636,10
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.563,88 Satış: 6.764,55
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 3.172,54 Satış: 3.272,20
ONS ALTIN NE KADAR?
Alış: 1.801 Satış: 1.802
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parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|17
|42
|2. Konyaspor
|17
|33
|3. Başakşehir
|17
|29
|4. Hatayspor
|17
|29
|5. Fenerbahçe
|17
|28
|6. Alanyaspor
|17
|27
|7. Adana Demirspor
|17
|26
|8. Sivasspor
|17
|25
|9. Beşiktaş
|17
|25
|10. Karagümrük
|17
|25
|11. Galatasaray
|17
|24
|12. Giresunspor
|17
|22
|13. Gaziantep FK
|17
|22
|14. Antalyaspor
|17
|21
|15. Kayserispor
|17
|20
|16. Altay
|17
|18
|17. Rizespor
|17
|16
|18. Göztepe
|17
|14
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|17
|14
|20. Kasımpaşa
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|16
|33
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|16
|32
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. Gençlerbirliği
|17
|26
|8. Kocaelispor
|17
|24
|9. İstanbulspor
|16
|23
|10. Adanaspor
|17
|23
|11. Tuzlaspor
|16
|22
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|43
|2. Sevilla
|17
|37
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|17
|27
|8. Valencia
|17
|25
|9. Athletic Bilbao
|18
|24
|10. Espanyol
|18
|23
|11. Villarreal
|17
|22
|12. Osasuna
|18
|22
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|18
|20
|15. Granada
|17
|19
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|17
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|17
|8