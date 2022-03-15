Ali Ülker yazdı: Kar yağışının düşündürdükleri...

Ali Ülker'in ilgili yazısı:

Okul öncesi dönem, hayatımızın en güzel çağı olsa gerek. Fakat ilkokula adım attığımız günden itibaren bu güzelliğin yanında zorluklar da karşımıza çıkmaya başlıyor. Hatta biraz daha ileri giderek şunu söyleyebilirim: Hayatın özü mücadele etmekten geçiyor. Örneğin, dağda sürüsünün peşinden koşan çoban, hiçbir hayvanı kaybetmemek için mücadele veriyor. Ağır vasıta şoförü, uykuya direnip gözünü yoldan ayırmama mücadelesinde. En soğuk günlerde, şu kara kışta denizden ağ çeken balıkçıların elleri parçalanıyor. Küçük esnaf dükkânını olabildiğince uzun saatler açık tutmaya çalışıyor. İş insanları, istihdam ettikleri onca kişinin sorumluluğunu taşıyor. Hangi yaşta, şehirde veya konumda olursak olalım hep zorluklara karşı durmakla, ayakta kalmaya çabalamakla yükümlüyüz. Çünkü hayat hiç kimse için kolay değil. Üstelik duraklamaya ya da beklemeye alınabilecek bir şey de değil.

Hayatın duraklamaya tahammülü yokken, idareciler bazen çok kritik kararlar almak zorunda kalıyorlar ve bu kararların sonuçlarına katlanmak da yine onların yükümlülüğü. Neden özellikle idarecilerden bahsettiğimi açıklayayım: Bu sene İstanbul karla mücadele konusunda iki kez sınav verdi. Bunlardan ilkinde şehrin üst düzey idarecilerinin iyi bir koordinasyon sağlayamaması sebebiyle bütün İstanbullular ciddi bir sıkıntıya düştü. Sabahlara kadar evlerine ulaşamayan insanlar mağduriyet yaşadı.

Son günlerde yaşadığımız ikinci kar dalgasında ise idarecilerimiz çözümü hayatı durdurmakta buldular. Okullar tatil edildi; devlet daireleri personel azalttı; kamyon, tır ve otobüslerin trafiğe çıkmasına izin verilmedi. Evet, ana yollar açıktı, ama o yolları kullanacak kimse yoktu. Kısacası, 20 milyonluk şehirde hayat âdeta durdu. Oysa ilk dalgadan alınan dersler doğrultusunda iyi bir planlama yapılarak ekonomi çarklarının dönmesi, çocukların rutin hayatlarını sürdürebilmesi sağlanabilirdi.

Bu kararın sebeplerini düşününce fark ettim ki sistemimizdeki en temel yanlışlardan biri, gençlerimizi zorluklarla mücadeleye hazırlamak yerine, onlara daima kolay yolu açıvermek. En basit bir kar yağışında bile çocukları okula göndermek yerine evde oturmalarını söylediğimizde, mücadeleden kaçmanın en kolay çözüm olduğunu da öğretmiş oluyoruz.

Hatırlıyorum da ben ilkokula giderken her ne koşulda olursa olsun okulumuza ulaşırdık. Gerektiğinde uzun yürüyüşler yapmak zorunda kalır, botlarımız sırılsıklam hâlde sınıfa girerdik. Ama mücadele eder, hedefimize doğru ilerlerdik. İlk olumsuz hava koşulunda okulların kapatılması âdeti ise benim lise dönemimde başladı. Oysaki çok daha yoğun kar yağışı alan coğrafyalarda bile, köylerden taşımalı sistem haricinde, okullar kolay kolay kapanmıyor. Hatta artık uzaktan eğitim de mümkünken dersler neden devam etmiyor?

Bunu neden bu kadar önemsediğimi sorabilirsiniz. Açıklayayım: En basit kar yağışında mücadeleden kaçıp evde kalan çocuklarımız, gençlerimiz, gün geliyor hayat koşulları ağırlaştığında memleketi terk edip daha yüksek gelir ve daha kolay bir yaşam peşinde yabancı ülkelere yerleşiyor. Bu gençlerimiz zannediyorlar ki gittikleri yerde hayat kolay olacak; bambaşka bir ülkeye, şehre, kasabaya hızla uyum sağlayacaklar; gittikleri ülke kendilerini hemen kabullenecek; her şey kısa sürede toz pembe olacak. Maalesef gerçekler böyle değil. İnsan eğer mücadeleden kaçıyorsa, nerede olursa olsun, karşısına ne çıkarsa çıksın kolay bir yol arayacaktır. Halbuki en büyük sorumluluğumuz ailemize, vatanımıza, milletimize faydalı işler yapmak, ülkemizin selameti için birlikte çalışmaktır.

Umuyorum ki genç arkadaşlarım da en kısa zamanda bu sorumluluğun farkına varıp güzelim memleketlerine dönecek, mücadeleden kaçmak yerine zorluklarla yüzleşip şartların iyileşmesine katkıda bulunacaktır.