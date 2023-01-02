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Ali Ülker: Şok Marketler, yeni yılın ilk gününde enflasyona karşı seferberlik başlattı!

Şok Marketler'in aldığı fiyat sabitleme kararı ile ilgili açıklama yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, enflasyona karşı seferberlik başlattıklarını açıkladı.

Ekonomi 02.01.2023, 12:02 02.01.2023, 12:04
Ali Ülker: Şok Marketler, yeni yılın ilk gününde enflasyona karşı seferberlik başlattı!

Türkiye’nin en büyük gıda perakendecilerinden ŞOK Marketler, Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitliyor. Pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar Ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.

Karar sonrası açıklama yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, enflasyona karşı seferberlik başlattıklarını açıklayarak "Birçok firmanın da bizi takip edeceğine inanıyoruz" dedi.

İşte Ülker'in o açıklamaları;

2 Ocak 2023. Yeni yılın ilk haftasına girdik. Bizim için heyecan verici günler... Umuyorum ki halkımız için de benzersiz bir dönemin kapılarını açan, unutulmaz bir ay olacak! Çünkü dün itibariyle yepyeni bir seferberlik başlattık, 2023 yılını Yıldız Holding’de enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz.

2022 yılında global enflasyonun yıpratıcı etkisi hepimize yansıdı. Toplumun karşılaştığı finansal sıkıntıları gerek üretici gerekse perakendeci olarak biz de yaşadık. Her şeye rağmen bu enflasyonist ortamın etkilerini raflara olabildiğince minimum ölçülerde yansıtmaya gayret ettik. Şimdi ise tam anlamıyla tarihî bir adım atıyor, enflasyonla topyekûn bir mücadele başlatıyoruz.

İlk adım, perakendedeki amiral gemimiz ŞOK Marketler’den geliyor. ŞOK Marketler, Ocak ayı boyunca patatesten sıvıyağa, peynirden salçaya kadar 1.000 (BİN) temel üründe fiyatları sabitliyor. Yani Ocak itibarıyla beklenen çeşitli zamlara karşın, ŞOK Marketler’de bu 1.000 ürünün fiyatı değişmeyecek...!

Liderlik ettiğimiz bu seferberlik sayesinde ülkemizin enflasyonla mücadelesine katkıda bulunmayı amaçlıyor, birçok firmanın da bizi takip edeceğine inanıyoruz. Halkın alım gücünü destekleyecek bu seferberlikle tüketici enflasyonunun hızla düşeceğini, enflasyondan ötürü yaşanan olumsuzlukların hafifleyeceğini umuyoruz.

Bir konuyu da özellikle vurgulamak isterim: Dünya ekonomisi birkaç yıldır zorlu sınavlardan geçiyor. 2020 yılında başlayan pandeminin tedarik ve lojistik zincirleri, dolayısıyla da enflasyon üzerindeki etkileri tüm dünyadaki finansal akışı bozdu. Bu etkilerin epeyce bir kısmı bugün hâlâ sürüyor. 2022’deki Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji krizi gibi önemli olumsuz gelişmeler de küresel piyasalarda güçlü dalgalanmalara sebep olarak tüm dünyada enflasyonun yükselmesine yol açtı. Global ekonomiye entegre olan ülkemizin de bu durumdan etkilenmemesi imkânsızdı. Güçlenen ekonomik yapımıza rağmen, uzun zamandır unutmuş olduğumuz yüksek enflasyonla tekrar yüzleşmek zorunda kaldık. 

Bununla beraber, çok iyi biliyoruz ki Türkiye’miz dinamik bir nüfusa ve önemli bir üretim gücüne sahip. Daha da önemlisi hem milletimiz hem de devletimiz sorunların üzerine kararlılıkla gitme ve sonuna kadar mücadele ederek galip gelme gücünü bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını kutlamaya hazırlandığımız 2023 yılında hep birlikte enflasyonla mücadelede önemli adımlar atacağımıza ve bunu el birliğiyle başaracağımıza inanıyorum.

Vatanımıza, milletimize, devletimize gönülden bağlı her birey ve her kuruluş gibi bizde bunun bir nişanesi olarak 2022 yılındaki zorlu koşullara rağmen tüm üretim, tedarik ve satış süreçlerimizde operasyon devamlılığını ve kalitesini bozmadan, maliyet kaynaklı fiyat artışlarını ürünlerimize olabilecek en asgari seviyede yansıtmış olmamızdır. Özellikle temel gıda ürünlerinde önceliğimiz kâr değil, üretim sürekliliği ve halkımızın ihtiyacı olan ürünlere mümkün olan en uygun şartlarda ulaşabilmesidir. 2023’ün ilk gününde ŞOK Marketler‘de başlattığımız seferberlik de bu konudaki sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğimizin kanıtıdır. 

Emin olunuz ki 2023’te de kesintisiz ve güvenilir hizmet modelimizden taviz vermeden, tüketicilerimiz, üreticilerimiz ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere hiçbir paydaşımızı mağdur etmeden hem ülke hem de hane ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. 

“Birlikten bereket doğar” ilkesine inancımız doğrultusunda devletimizin tüm ilgili organlarıyla ve sektör temsilcileriyle dayanışma içinde olacak, kök saldığımız ve bizi besleyen bu topraklara değer katmaya devam edeceğiz. 

Her zorlu dönemden sonra yeniden ve daha güçlü ayağa kalkan ülkemizin bu mücadelesinde de muvaffak olacağına gönülden inanıyor, bütün sanayici ve iş insanlarını da bu seferberliğin bir parçası olmaya davet ediyorum

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