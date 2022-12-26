banner38

Akkuyu NGS'nin yapımıyla ilgili yeni gelişme

Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Bölümü Müdürü Maksim Kucherenko, "Hepimizin heyecanla beklediği bir etkinlik var; taze nükleer yakıtın sahaya getirilmesi 2023 yılında gerçekleşecektir. Santralde bütün bina ve tesislerin kurulumu aktif bir şekilde devam etmektedir" dedi.

Ekonomi 26.12.2022, 10:49
Akkuyu NGS'nin yapımıyla ilgili yeni gelişme

Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Bölümü Müdürü Maksim Kucherenko, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemine başladıklarını belirterek, "Bu da önümüzdeki yıl içerisinde sıcak ve soğuk deneme testlerinin yapılmasına imkan tanıyacak." dedi.

Kucherenko, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden 4 üniteli santralin inşaat sahasındaki çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi.

İnşaat sahasında çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getiren Kucherenko, birinci ünitede çok önemli aşamada olduklarını söyledi.

Kucherenko, "Birinci ünitede açık reaktöre su verme işlemine başlamış olduk. Bu da önümüzdeki yıl içerisinde sıcak ve soğuk deneme testlerinin yapılmasına imkan tanıyacak. Önümüzdeki yıl devreye alma çalışmalarına başlamış olacağız. Birinci ünitenin türbin binasında önümüzdeki yıl başlayacak ana ekipmanın kurulumuna hazırlık çalışmaları yapılıyor." diye konuştu.

Gelecek yıl ikinci ünitede ana ekipman ve teknolojik ekipmanın kurulumunun tamamlanacağını ifade eden Kucherenko, aynı süreç içerisinde üçüncü ünitede reaktör basınç kabının kurulacağını belirtti.

- Santralde çalışmalar aktif şekilde sürüyor

Dördüncü ünitede de kor tutucu ekipmanın tamamlanacağı bilgisini veren Kucherenko, şöyle devam etti:

"Hepimizin heyecanla beklediği bir etkinlik var; taze nükleer yakıtın sahaya getirilmesi 2023 yılında gerçekleşecektir. Santralde bütün bina ve tesislerin kurulumu aktif bir şekilde devam etmektedir. Biz bugün santralde var olan, santral devredeyken hizmete açılacak 560 bina, yapı ve tesis kurmaktayız. Bu yıl içerisinde dördüncü güç ünitesinin inşaatına başladıktan sonra Akkuyu NGS sahası, dünyada en büyük nükleer güç santrali inşaat sahası haline gelmiştir."

Kucherenko, sahadaki çalışmaların inşaat takvimine uygun şekilde ilerlediğini aktararak, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ilk olan 4 üniteli nükleer güç santrali kurulmaya devam ediyor. Bildiğimiz örneklerden hareket edecek olursak daha fazla ünitesi olan nükleer güç santrali vardır ama önemli olan Türkiye'de Akkuyu NGS'nin ilk olması. Dünya açısından da Türkiye, topraklarında bir nükleer güç santrali devreye alarak nükleer ülkeler kulübüne dahil olacaktır. Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılıyor olacak. Örnek olarak İstanbul'un elektrik ihtiyacına denk gelmekte."

Bir gazetecinin sorusu üzerine Kucherenko, bu yıl nükleer enerjinin de "yeşil enerji" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği konusunda karar alındığını anımsattı.

Nükleer santralde üretilen enerjinin geleneksel enerjilere göre çok fazla avantajının olduğunu anlatan Kucherenko, "İlk önce nükleer güç santralinin ömrü daha fazladır. Havaya atılan zararlı emisyonları engellemektedir." dedi.

Kucherenko, inşaatta çalışan Türk işçilerle ilgili bir soru üzerine, Akkuyu NGS inşaat sahasında yaklaşık 25 bin kişinin çalıştığını ve bunların yüzde 80'inin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu aktardı.

Kovid-19 sürecinde de santralde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kucherenko, "Burada istihdam o dönemde daha da arttı. Sadece Mersin'den değil, diğer illerden de işçi alımı yapıyorduk. O süreçte hem insanların güvenli şekilde istihdamını yaptık hem de Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunduk." diye konuştu.

Santralde Türk mühendislerin de görev yapacağını anımsatan Kucherenko, "Proje kapsamında Türk nükleer mühendislerine Rusya'nın önde gelen üniversitelerinde eğitim veriyoruz. Onların sayısı yıldan yıla artıyor. Santralin işletme aşamasında çalışacak personelin büyük kısmı Türk uzmanlar olacak. 4 ünite devreye alındıktan sonra işletme personelinin sayısı yaklaşık 4 bin kişi olacaktır." dedi.

#Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Bölümü Müdürü #Akkuyu Nükleer AŞ
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 30
2. Fenerbahçe 14 29
3. Adana Demirspor 14 27
4. Başakşehir 14 27
5. Trabzonspor 14 26
6. Konyaspor 15 25
7. Beşiktaş 14 23
8. Kayserispor 14 23
9. Alanyaspor 15 18
10. Gaziantep FK 14 17
11. Ankaragücü 14 16
12. Antalyaspor 13 16
13. Giresunspor 14 16
14. Hatayspor 14 15
15. Kasımpaşa 14 15
16. Sivasspor 15 14
17. Karagümrük 14 13
18. İstanbulspor 14 8
19. Ümraniye 14 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Keçiörengücü 18 32
4. Bandırmaspor 18 31
5. Pendikspor 18 30
6. Boluspor 18 30
7. Bodrumspor 17 29
8. Rizespor 17 29
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 17 12
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23