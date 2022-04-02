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Akkuyu'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

4 yıldır inşa çalışmaları devam eden Akkuyu NGS'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Ekonomi 02.04.2022, 19:12
Akkuyu'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci ünitenin temelinin atılmasının üzerinden 4 yıl geçti. Bu süreçte, santralin ikinci ve üçüncü ünitelerinin temeli atıldı, inşaat lisansı alınan dördüncü ünitede ise tam ölçekli inşaat çalışmaları için hazırlıklar başladı.

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı. Böylece, ilk ünitenin inşasına ilişkin tam kapsamlı inşaat çalışmaları resmen başladı.

Çalışmalar proje sahasının tamamında hızla ilerlerken, 26 Ağustos 2019'da inşaat lisansının alınması ve gerekli hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından 8 Nisan 2020'de ikinci ünitenin inşasına başlandı.

Her iki ünitede de çalışmaların aynı anda devam ettiği projede, inşaat lisansı 13 Kasım 2020'de alınan üçüncü güç ünitesine ilk beton ise 10 Mart 2021'de yine Erdoğan ve Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle döküldü.

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin inşasına yönelik lisanslama süreci, dördüncü ve son ünitesinin Ekim 2021'de inşaat lisansının alınmasıyla tamamlandı.

Üç ünitede inşaat ve montaj çalışmalarının eş zamanlı olarak yürütüldüğü projede, dördüncü ünite için tam ölçekli inşaat çalışmalarının başlaması için hazırlıklar devam ediyor.

Dünyanın en büyük NGS inşaat sahalarından biri

Yaklaşık 20 bin kişinin çalıştığı Akkuyu NGS, dünyanın en büyük NGS inşaat sahalarından biri olarak öne çıkıyor.

İş takvimine uygun olarak devam eden projede, yıl başından bu yana yapılan çalışmalarla birinci güç ünitesine ait iç koruma kabuğunun beşinci katmanının kurulumu tamamlandı.

Ayrıca, yine birinci güç ünitesinde ana sirkülasyon boru hattı kaynağı olarak bilinen, nükleer reaktörün boru hatları aracılığıyla buhar jeneratörleri ve sirkülasyon pompalarına bağlanacağı kaynak işlemine başlandı.

Temponun bu yıl da yüksek olacağı projede, birinci ünitenin reaktör binasının kubbesinin kapatılması gibi birçok kritik aşamanın tamamlanması hedefleniyor.

İlk ünitenin Cumhuriyet'in 100'üncü yılında devreye alınması hedefleniyor

Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 üniteden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, tek başına Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacağı öngörülüyor.

Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan kesintisiz elektrik üretilebilecek Akkuyu NGS'nin yıllık 35 milyon ton karbondioksit salımını engelleyeceği hesaplanıyor.

İstihdam oranı proje aşamalarına göre değişen Akkuyu NGS'nin işletme döneminde 4 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün ise 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.

Akkuyu NGS, Türkiye'yi nükleerden enerji üreten ülkeler ligine taşıyacak

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı verilerine göre, Türkiye, planlama aşamasındaki ülkeler hariç, Bangladeş, Belarus ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile beraber ilk nükleer enerji santralini inşa eden dört ülke arasında yer alıyor.

BAE ve Belarus 2020'de ilk reaktörlerini devreye alarak enerji üretimine başlarken, 2023'te Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin devreye girmesiyle Türkiye'nin de nükleerden enerji üreten ülkelerden biri olması hedefleniyor.

Kaynak: AA
#Akkuyu NGS #Mersin
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