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Akbank'tan 'kredi karta mükerrer yansıma' açıklaması

Akbank'ın resmi Twitter hesabındaki paylaşımından "Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Ekonomi 08.10.2022, 13:35
Akbank'tan 'kredi karta mükerrer yansıma' açıklaması

Akbank tarafından, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasının teknik aksaklıktan kaynaklandığı bildirildi.

Sosyal medyada banka müşterilerinin "kredi kartı harcamalarının 2 kez ekstreye yansıdığı, kart limitlerinde eksiye düşüldüğü" yönündeki paylaşımları üzerine Akbank, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Akbank'ın paylaştığı tweette, "Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

#Akbank #kredi kart
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