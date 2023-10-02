Akbank, Özgür Demirtaş ile yollarını ayırdı
Akbank yönetiminde gerçekleşen değişiklik sonrasında Özgür Demirtaş yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmak zorunda kaldı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Özgür Demirtaş, Akbank'taki görevinden alındı. Görevden ayrılma işlemi, yeni genel müdürün onu istememesiyle gerçekleşti.
Akbank, sosyal medya fenomeni Ekonomist Özgür Demirtaş ile yollarını ayırdı.
Akbank’ın KAP’a yaptığı açıklamaya göre bankanın yönetim kademesinde değişikler yaşandı.
Buna göre Sabri Hakan Binbaşgil yönetim kurulu başkan yardımcısı, Eyüp Engin yönetim kurulu üyesi ve Cenk Kaan Gür genel müdür olarak atandı.
Açıklamada, yönetim kurulu üyesi olan Özgür Demirtaş’ın istifasının kabul edildiği belirtildi.
Demirtaş, 2018’den beri bankanın yönetim kurulu üyesiydi.
İddiaya göre bankanın yeni yönetimi Demirtaş ile çalışmak istemediğini bildirdi. Bunun üzerine Demirtaş da istifa etmek zorunda kaldı.
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